Palmeiras apresenta Sportingbet como nova patrocinadora máster

O Palmeiras apresentou de forma oficial, nesta segunda-feira (13/01), a Sportingbet como nova patrocinadora máster do clube. Em evento no Allianz Parque, os parceiros celebraram o acordo, válido por três anos, renovável por mais um.

Os valores são de cerca de R$ 100 milhões fixos por temporada, podendo atingir R$ 170 milhões com bônus por metas, como por exemplo, a conquista de títulos. Além disso, o novo acordo prevê o uso da marca tanto na equipe profissional do masculino quanto no feminino. Vale ressaltar que é um acordo único, com valores destinados ao orçamento de ambas as equipes, sem predeterminação de divisão percentual para cada setor. O acordo também prevê o aumento do valor fixo com base nas taxas de inflação do Brasil ao longo dos anos.

A Sportingbet chega para ocupar o lugar que era da Crefisa, que ficou no Palmeiras nos últimos 10 anos. Sua estreia será nesta quarta-feira (15/01), no jogo contra a Portuguesa, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

O Palmeiras já havia escolhido a casa de apostas como a nova patrocinadora máster no fim do ano passado. Contudo, aguardou para fazer o anúncio nesta segunda-feira.

Palmeiras se despede da Crefisa

No evento, antes de anunciar a Sportingbet, o Verdão decidiu se despedir da Crefisa e da FAM, que estamparam sua marca na camisa alviverde nos últimos 10 anos. Leila Pereira, seu marido José Roberto Lamacchia, também conselheiro e dono das empresas, além do ex-presidente Maurício Galiotte e o vice Paulo Buosi fizeram um balanço sobre o período.

“Agradecemos ao Zé Roberto Lamacchia, à Leila, à Crefisa e FAM. Vocês dignificaram o termo da palavra parceiros. Quando vocês nos procuraram, o Palmeiras vivia um período difícil, sem patrocinador. Ali estava iniciando o contrato mais duradouro da história do clube”, disse Paulo Buosi.

Por fim, o Palmeiras está muito próximo de atingir seu objetivo com patrocinadores na temporada. Após anunciar a Sil Fios e Cabos Elétricos para as mangas do uniforme e a Sportingbet como máster, o Verdão já tem R$ 111 milhões garantidos em acordo. Assim, o Verdão se aproximou da meta de R$ 150 milhões no uniforme.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.