Estreante no profissional, Luiz Gustavo celebra chance no Vasco

O zagueiro Luiz Gustavo foi um dos quatro jogadores que estrearam profissionalmente pelo Vasco no empate em 1 a 1 com o Nova Iguaçu, no último sábado (11), na abertura do Campeonato Carioca. E ele celebrou a oportunidade de vestir a camisa cruz-maltina pela primeira vez de maneira oficial.

Conhecido do torcedor que assiste aos jogos da base, Luiz Gustavo faz parceria de sucesso com Lyncon na defesa nas categorias inferiores. Seu colega, um ano mais velho, estreara em 2024 pelos profissionais, anotando um gol, inclusive, em vitória sobre o Inter por 2 a 1 em pleno Beira-Rio, pelo Brasileirão. Luiz Gustavo explica, então, a sensação de entrar em campo pelo Vasco.

“Muito feliz e grato. Só tenho que agradecer a todos os que me ajudaram desde o início dessa caminhada que foi muito difícil. Agora é só o começo, vou me dedicar ao máximo para ajudar o Vasco a dar coisas maravilhosas para essa torcida que merece tanto”, disse o jovem.

Ele também falou da dupla com Lyncon, relembrando que atuam juntos há bastante tempo. O zagueiro de 19 anos está no clube desde 2016, enquanto Luiz Gustavo, natural de Foz do Iguaçu (PR), chegou em 2021.

“A parceria com o Lyncon vem de muito tempo, jogando ao lado de alguém como ele fica ainda mais fácil. Sobre as oportunidades no profissional, ainda estamos no início, foi a minha primeira partida, então estou com muita calma. O meu foco é trabalhar todos os dias para ajudar da forma que o professor (Fábio) Carille precisar quando ele achar melhor, vou estar aqui pronto para ajudar o Vasco”, finalizou.

