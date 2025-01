Athletico abre conversas para retorno do goleiro Santos, do Fortaleza

O Athletico negocia o retorno de um velho conhecido da torcida. Trata-se do goleiro Santos, que atualmente defende as cores do Fortaleza. O jogador, de 34 anos, para dialogar com o furacão sobre valores e formato do acordo. A informação é do portal “ge”.

Afinal, o goleiro não viajou com a delegação do clube cearense para os Estados Unidos. Ele enxerga com bons olhos uma possível volta ao Furacão, onde viveu o melhor momento da carreira.

O contrato do atleta com o Leão do Pici vai até dezembro de 2026, porém ele só fez quatro jogos, todos pela Copa do Nordeste. Na última edição do Campeonato Brasileiro, ele não entrou em campo, visto que João Ricardo foi titular absoluto. O Fortaleza contratou Brenno, ex-Grêmio, para a temporada de 2025.

A chegada de Santos pode suprir a possível saída de Léo Linck, que interessa ao Botafogo, e também trazer experiência ao setor. Isso porque o titular, Mycael, tem 20 anos, mesma idade de Matheus Soares, atual reserva.

Formado nas divisões de base do Athletico, Santos se destacou na Copinha em 2009 e ganhou espaço após a saída de Weverton para o Palmeiras, em 2018.

No clube, conquistou sete títulos: três vezes o Campeonato Paranaense (2016, 2018 e 2020), duas vezes a Copa Sul-Americana (2018 e 2021), a Copa do Brasil (2019) e a J.League/Conmebol (2019). Além disso, foi titular nas Olimpíadas de Tóquio, ganhando o ouro olímpico. No Flamengo, somou 63 jogos em duas temporadas.

