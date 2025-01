Presidente do Palmeiras, Leila fala sobre Arias, do Fluminense

Durante evento de apresentação da casa de apostas Sportingbet como nova patrocinadora máster do Palmeiras, nesta segunda-feira (13), a presidente do clube, Leila Pereira, falou sobre Jhon Arias, craque do Fluminense.

Segundo a mandatária, o Verdão até queria contar com o atacante colombiano, mas o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, esteve irredutível: Arias não sairá para um rival brasileiro.

“Ele (Arias) é um grande jogador. Falei com o meu amigo e presidente Mário Bittencourt e ele foi muito objetivo, como eu gosto que seja. O Fluminense não tem interesse em negociar o atleta com um time brasileiro”, disse a mandatária.

Afinal, Arias tem o desejo de atuar no exterior, algo prometido pelo Fluminense ao atleta. Até o momento, porém, não há acerto por sua saída. Dessa forma, o jogador se reapresentou com o restante do grupo principal na última quarta (8), dando início à pré-temporada no Fluminense.

