Pablo recebe elogios de técnico após falha em volta ao Flamengo

O Flamengo estreou com derrota para o Boavista na Taça Guanabara, fase inicial do Campeonato Carioca. No entanto, a atuação do zagueiro Pablo não agradou aos torcedores em seu retorno ao Rubro-Negro após empréstimo ao Botafogo. O defensor é um dos experientes que está presente no elenco recheado de Garotos do Ninho e reservas. No entanto, ele recebeu apoio do técnico Cleber dos Santos.

“É um atleta muito comprometido, desde o primeiro treino conversamos sobre a possibilidade dele jogar, e ele se mostrou muito disponível. Todos os dias ele conversa com os atletas, a gente consegue aproveitar a experiência dele para que os mais jovens consigam desempenhar papel melhor, especialmente os defensores. Está totalmente disponível para nós nos treinamentos’, disse Cleber dos Santos.

As críticas sobre Pablo, porém, aumentaram após o lance em que culminou no gol do Boavista. Aos 35 minutos do primeiro tempo, o atacante Zé Vitor se livrou da marcação do zagueiro do Flamengo. Com muita liberdade, o atleta não teve dificuldade para cabecear e abrir o marcador no Estádio Batistão.

O elenco alternativo do Flamengo é mesclado com juventude e experiência. Dos mais “cascudos” do time aparece Pablo. Diante dessa bagagem, o técnico Cleber dos Santos escalou o atleta ao lado de Cleiton, formando a dupla de zaga titular.

Situação do Flamengo

O Flamengo não perdia numa estreia de Taça Guanabara desde 2006, ou seja, há 19 anos – desde a derrota por 1 a 0 para o Nova Iguaçu. Com a escrita quebrada, o Rubro-Negro agora figura na parte debaixo da tabela da Taça Guanabara, em 9º, atrás do Botafogo, que também não venceu seu confronto.

