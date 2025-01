Barbara Coelho pode deixar Esporte Espetacular por programa em TV fechada

O programa “Esporte Espetacular”, que vai ao ar aos domingos na Globo, deve passar por uma mudança. Barbara Coelho pode deixar as apresentações e seguir para um novo projeto no SporTV, de acordo com o “Portal Léo Dias”.

Atualmente, a jornalista apresenta o programa com o Lucas Gutierrez. Aliás, a Globo já vinha negociando uma alteração de função com a Barbara. A ideia é que ela atue como comentarista nos jogos transmitidos pela casa e também nos programas esportivos.

Assim, no novo projeto, ela vai atuar ao lado de André Rizek e Denílson. O ex-jogador que trabalhava na Band até o ano passado, foi contratado recentemente pela emissora.

Com a saída de Barbara Coelho, a Globo vai precisar de um novo nome para apresentar o Esporte Espetacular ao lado de Lucas Gutierrez. Tudo indica que quem deve ser a substitua é Karine Alves, que vem apresentando o programa nas ausências da jornalista titular.

Carreira de Barbara Coelho

Bárbara Coelho chegou na Globo em 2013. Por lá, iniciou na apresentação de programas do SporTV, canal esportivo fechado da emissora. Na TV aberta, recebeu a primeira oportunidade em 2018, à frente do Central da Copa com Tiago Leifert e Caio Ribeiro.

No mesmo ano, Bárbara substituiu Fernanda Gentil no Esporte Espetacular no lugar de Fernanda Gentil. Na Globo, ela também já cobriu duas Copas do Mundo masculinas, duas Olimpíadas e duas Copas do Mundo femininas.

