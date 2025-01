Falcon x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h30

Após terminar em segundo lugar no seu grupo na primeira fase da Copinha, o Corinthians, atual campeão, quer fazer valer a sua condição de um dos favoritos ao título e despachar o Falcon, que terminou em primeiro na primeira fase. E, assim, avançar à terceira fase da competição. Este jogo será às 17h30 (de Brasília), No Bruno José Daniel, em Santo André. A Voz do Esporte inicia a sua cobertura às 16h30 com seu tradicional pré-jogo. E, assim que a bola rolar, Christopher Henrique estará na narração.

Christopher Henrique está no comando e na narração, mas a cobertura da Voz ainda tem os as reportagens de Will Ferreira e os comentários de João Miguel Lotufo. Clique na arte acima e acompanhe Falcon x Corinthians! Promessa de jogão na Copinha.

