Ferroviária x Santos, pela Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

O Santos encara a Ferroviária nesta terça-feira (14/01), às 17h, em Araraquara, pela terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. As duas equipes já se enfrentaram na competição, pela fase de grupos e a Ferrinha levou a melhor, vencendo por 2 a 1. Agora, eles voltam a se reencontrar, desta vez em um jogo de mata-mata, para saber quem vai as oitavas de final da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV.

Como chega a Ferroviária

A Ferroviária mostrou sua força na fase de grupos, liderando com sete pontos. Afinal, com duas vitórias e um empate em três jogos, o time de Araraquara garantiu a classificação em primeiro lugar no grupo, destacando-se pelo equilíbrio entre ataque e defesa. Na segunda fase, a Ferrinha empatou com o Vitória, mas conseguiu a classificação nos pênaltis. Por fim, reencontra o Santos buscando vencer novamente e seguir na Copinha.

Como chega o Santos

O Santos também apresentou um bom desempenho na 1ª fase, conquistando seis pontos com duas vitórias e uma derrota. Contudo, o único revés foi justamente para a Ferroviária, quando perdeu por 2 a 1, em uma partida onde jogou com um mistão. Na segunda fase, aliás, o Peixe encarou o São José (RS), apresentou um futebol de alto nível, vencendo a partida por 3 a 0. Assim, tenta manter o bom momento para bater no seu algoz até aqui e seguir para as oitavas de final.

FERROVIÁRIA X SANTOS

3ª fase da Copinha

Data-Hora: 14/01/2025 (quinta-feira), às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

FERROVIÁRIA: Igor; Nicolas, João Victor, Gadu e Felipe; Meireles, Schiling, Diego e Dias; Pedrinho, Pedro Estevam. Técnico: Jean Carlo

SANTOS: João Fernandes; Lenin, Matheus Matias, Diego Borges e Vinícius Lira; Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo e Rodrigo Cezar; Perlaza, Matheus Xavier e Enzo Monteiro. Técnico: Leandro Zago

Árbitro: Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário

Assistentes: Rodrigo Meirelles Bernardo e Felipe Camargo Moraes

Analista de vídeo: Sérgio Ricardo de Oliveira

