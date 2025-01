Nottingham Forest x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogo grande na Premier League 2024/25. Nesta terça-feira (14), Nottingham Forest e Liverpool se enfrentam às 17h (de Brasília), em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no City Ground, em Nottingham, e coloca frente a frente duas equipes que brigam na parte de cima da tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega o Nottingham Forest

Grande surpresa nesta edição da Premier League, o Nottingham Forest recebe o líder da competição e pode entrar de vez na briga pelo título. Isto porque o time está na terceira posição, com 40 pontos, seis a menos que o Liverpool. Ou seja, em caso de vitória em casa, o Forest pode diminuir a diferença para três pontos e sonhar com a conquista nacional.

Além disso, o Nottingham Forest vive o melhor momento da Premier League, com sete vitórias consecutivas.

Para encarar o Liverpool, o Forest tem apenas um desfalque confirmado. Trata-se de Ibrahim Sangaré, lesionado. Ao mesmo tempo, o técnico Nuno Espírito Santo poderá contar com o retorno do brasileiro Danilo, ex-Palmeiras, que deve começar o jogo como opção no banco de reservas.

Como chega o Liverpool

Por outro lado, o Liverpool é a equipe que pratica o melhor futebol na Inglaterra e faz um grande trabalho sob o comando do técnico Arne Slot. O time é o líder isolado da Premier League, com 46 pontos, em 19 jogos, e tem uma partida a menos que seus principais concorrentes na briga pelo título. Além disso, a equipe vive uma sequência de 15 jogos de invencibilidade no Campeonato Inglês.

A boa notícia para o Liverpool é que o técnico Arne Slot não terá desfalques de última hora para o jogo fora de casa. Assim, a única baixa na equipe fica por conta do zagueiro Joe Gomez, que segue no departamento médico do clube.

Nottingham Forest x Liverpool

21ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: terça-feira, 14/01/2025, às 17h (de Brasília).

Local: City Ground, em Nottingham (ING).

Nottingham Forest: Sels; Aina, Milenkovic, Murillo e Neco Williams; Anderson e Nicolás Domínguez; Elanga, Gibbs-White e Hudson-Odoi; Wood. Técnico: Nuno Espírito Santo.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Mac Allister e Gravenberch; Salah, Jones e Gakpo; Luis Díaz. Técnico: Arne Slot.

Árbitro: Chris Kavanagh (ING).

VAR: John Brooks (ING).

