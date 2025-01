Monza vence Fiorentina e encerra jejum no Italiano

A crise aumentou na Fiorentina. Na partida de encerramento da 20ª rodada do Campeonato Italiano, o Monza venceu a Viola por 2 a 1, nesta segunda-feira (13), e encerrou um jejum de quase três meses sem vencer no Calcio. Patrick Ciurria e Daniel Maldini, filho do lendário ex-zagueiro Paolo Maldini, marcaram os gols da vitória do lanterna da competição. Por outro lado, Lucas Beltrán, de pênalti, diminuiu o placar para o time de Florença.

O Monza aproveitou a má fase da Fiorentina e aproveitou a vantagem de jogar em casa para conquistar a segunda vitória no Italiano, em 20 jogos. Assim, o time comandado pelo técnico Salvatore Bocchetti voltou a somar três pontos no torneio e quebrou uma sequência de quatro derrotas seguidas. Além disso, a última vitória do Monza havia sido no dia 21 de outubro, contra o Verona.

No entanto, mesmo com a vitória nesta segunda-feira, o Monza segue na lanterna do Italiano, agora com 13 pontos. A diferença para o Verona, primeiro fora da zona de rebaixamento, é de seis pontos.

Por outro lado, a Fiorentina chegou ao quinto jogo consecutivo sem vencer no Campeonato Italiano. Ao todo, são quatro derrotas e um empate. Assim, a equipe caiu para a 6ª posição com 32 pontos. Apesar da fase ruim, a Viola ainda segue na briga por uma vaga nas próximas competições europeias.

Jogos da 20ª rodada do Campeonato Italiano

Sexta-feira (10/1)

Lazio 1×1 Como

Sábado (11/1)

Empoli 1×3 Lecce

Udinese 0x0 Atalanta

Torino 1×1 Juventus

Milan 1×1 Cagliari

Domingo (12/1)

Genoa 1×0 Parma

Venezia 0x1 Inter de Milão

Bologna 2×2 Roma

Napoli 2×0 Verona

Segunda-feira (13/1)

Monza 2×1 Fiorentina

