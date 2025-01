Athletico x Rio Branco: onde assistir, escalações e arbitragem

O Athletico-PR recebe o Rio Branco nesta terça-feira (14), às 20h (de Brasília), na Ligga Arena, pela segunda rodada da fase de grupos do Campeonato Paranaense. Com vitória na estreia do Estadual, o Furacão está na segunda colocação da tabela, com três pontos. Por outro lado, o Leão pedeu na primeira rodada e, portanto, ainda não pontuou. Confira as principais informações sobre o duelo.

Onde assistir

O confronto terá transmissão da Rede Furacão (canal no YouTube).

Como chega o Athletico

Rebaixado na última temporada do Brasileirão, o Furacão disputará a Série B em 2025. Então, a conquista do Estadual seria de grande importância para o clube. Na estreia do torneio, venceu o Paraná por 2 a 1, no primeiro desafio do técnico Maurício Barbieri no comando da equipe. Para o confronto, o goleiro Léo Linck não deve ser relacionado, já que está em negociações avançadas com o Botafogo. Por outro lado, o treinador deve promover a entrada de outras contratações do clube que ainda não estrearam, como os atacantes Leozinho e Isaac.

Como chega o Rio Branco

Há 10 anos sem vencer o Furacão, o Leão tem um grande desafio pela frente. Na estreia do time no Estadual, perdeu para o Azuriz por 2 a 1 em casa e, assim, ainda não somou pontos. Portanto precisa se recuperar para buscar o objetivo de permanência na elite. Para o duelo, a equipe deve ter as estreias do zagueiro Victor Ramos e o meia Cristaldo. Ambos não estavam à disposição na estreia.

Athletico x Rio Branco

Campeonato Paranaense – 2ª rodada

Data e horário: terça-feira, 14/01/2025, às 20h (de Brasília)

Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

Athletico-PR: Mycael; Hayen Palacios, Belezi, Léo, Fernando, Felipinho, Raul, Zapelli, Luiz Fernando, Cuello, Matheus Babi. Técnico: Maurício Barbieri

Rio Branco: Filipe; Vinicios, Victor Ramos, Fernandinho e Jefferson Recife; Fábio Magrão, Ferreira e Cristaldo (Elvis); Diogo Carlos, Bryam e Caio Vieira (Gugu Vieira). Técnico: Fahel Júnior

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Auxiliares: João Fábio Machado Brischiliari e Welder Alessandro Gomes Afonso

