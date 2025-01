Perto de rescindir com a Juventus, Danilo está entre Napoli e Flamengo

Danilo se aproxima do fim de ciclo na Juventus e começa a planejar o futuro. De acordo com o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o defensor brasileiro está entre Napoli e Flamengo. O atleta está em negociação com o atual clube para uma rescisão de contrato. Logo, ficará livre no mercado para assinar com um novo time.

O Napoli sinalizou ao estafe de Danilo que aguarda apenas a rescisão com a Juventus para avançar nas tratativas. No entanto, o Flamengo surge como uma segunda opção nos bastidores. O atleta de 33 anos terá que escolher entre se manter na Itália ou retornar ao Brasil, onde atuou pela última vez em 2011, no Santos. Posteriormente, passou Porto, Real Madrid e Manchester City.

Danilo tem vínculo com a Juve até junho de 2025. Ou seja, pode assinar um pré-contrato com qualquer time, porém, em acordo entre as partes, optaram por uma saída antecipada. O defensor não atua desde o início de dezembro.

O brasileiro já declarou que tem o desejo de defender o Flamengo e que seus familiares são rubro-negros. Apesar disso, a tendência é que o jogador continue no futebol italiano. Para o clube carioca, o atleta cairia como uma luva, isso porque a diretoria busca por um zagueiro, posição em que Danilo tem preferência.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.