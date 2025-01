Joias da base deixam boa impressão na estreia do Fluminense pelo Carioca

Apesar do empate sem gols com o Sampaio Corrêa, em Moça Bonita, os Moleques de Xerém deixaram uma boa impressão na estreia do Carioca. O Fluminense foi a campo com um grupo repleto de jovens, que poderiam sentir o peso, a falta de ritmo e de entrosamento. Contudo, nomes como Riquelme Felipe, Wallace Davi e Isaque esbanjaram personalidade e mostraram que podem ajudar ao longo do ano.

Tanto que a torcida reconheceu a entrega e aplaudiu o desempenho dos meninos. O trio, por sinal, compõe a famosa “Esquadrilha 07”, da geração de atletas nascidos em 2007. Eles ergueram as taças do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil da categoria em 2024 e passaram a treinar com os profissionais no fim do ano.

“Estreia no profissional e titular, não tinha como ser melhor. Agradecer a todos que fizeram e fazem parte de tudo isso, data que ficará marcada na minha vida e na da minha família. Tão bom saber que todo esforço, toda luta, noites chorando querendo desistir de tudo, não foram em vão”, disse Riquelme redes sociais.

Personalidade e futuro promissor

Em campo, Riquelme deu o pontapé inicial na carreira e as principais chances da equipe saíram de seus pés. Ainda no primeiro tempo, aplicou um lindo chapéu no adversário e esbanjou talento. Assim, quando se ambientou à partida, subiu de produção e passou a ditar o ritmo da equipe com muita qualidade.

Contudo, o jogador não esperava a falta de precisão dos companheiros para estufar a rede do goleiro Zé Carlos. Tal ineficiência fez com que o zero não saísse do placar, mesmo com a boa atuação no segundo tempo. Algo comum para uma equipe que treinou por pouco tempo neste início de ano.

No primeiro momento, deixou João Neto, que estava no CRB em 2024, em condições de acertar o travessão. Além disso, encontrou espaços para deixar Isaque e Paulo Baya livres. Ambos, no entanto, pararam na boa atuação do arqueiro adversário, que evitou os possíveis tentos do time de Laranjeiras.

Dupla também se destaca

Isaque, por sua vez, formou uma dupla direta com Riquelme que brilhou nas conquistas da temporada passada no sub-17. Diante do Sampaio, atuou por trás do centroavante João Neto e alternou boa movimentação com o recém-chegado Paulo Baya, seja por dentro ou pela ponta.

Por fim, na primeira etapa, quem também apareceu foi Wallace Davi. O volante dominou as ações no meio de campo, com boas interceptações e desarmes. Promissor, mostrou que tem plenas condições de exercer a função que foi de André, agora no Wolverhampton (ING), no futuro. Ele também ajudou nas transições ofensivas com passes precisos e dinamismo.