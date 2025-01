Ex-dirigente do Flamengo se reúne com presidente do Remo em visita ao Baenão; vídeo

Fora da função de dirigente desde a troca de gestão no Flamengo, Marcos Braz parece não estar completamente afastado das atividades. Isso porque o ex-VP de futebol do Rubro-Negro se encontrou com o presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, durante uma visita ao estádio Baenão na última segunda-feira (13).

A visita ocorreu como forma de cortesia, pelo menos de forma oficial. O ex-dirigente está em Belém para rever amigos pessoais e aproveitou a passagem para conhecer as dependências do estádio. Em contrapartida, torcedores especulam um novo movimento de Marcos Braz envolvendo o clube.

Braz aparece acompanhado de três homens no vídeo compartilhado pelo jornalista Magno Fernandes, da Rádio Clube do Pará. No registro, o ex-dirigente do Rubro-Negro observa a estrutura do estádio enquanto conversa com o grupo.

“Novidades em breve? Vamos aguardar”, escreveu Magno na legenda do vídeo.

Presença do ex vice presidente do @Flamengo Marcos Braz no Estádio Baenão, por ocasião do treinamento do @ClubeDoRemo. Novidades em breve? Vamos aguardar! pic.twitter.com/T7HaZFAzJS — Magno Fernandes (@Cf27Magno) January 13, 2025

Saída do Flamengo

Marcos Braz deixou oficialmente o Rubro-Negro após a troca de gestão, mas havia confirmado sua saída antes mesmo das eleições no clube. Em outubro de 2024, o ex-VP chegou a fazer um balanço de sua segunda passagem durante o lançamento oficial da candidatura de Rodrigo Dunshee, que concorria pela situação.

“Saio com a sensação de dever cumprido. Acho que os números me absolvem. O dia que eu voltar, vai ser para me tornar campeão do mundo”, declarou à época.

Como dirigente, Braz participou da conquista de três Campeonatos Brasileiros (2009, 2019 e 2020), além de duas Libertadores (2019 e 2021) e duas Copas do Brasil (2022 e 2024). Acrescendo os títulos do Carioca, Supercopa do Brasil e Recopa, o número final sobe para 12. Em contrapartida, virou alvo de polêmicas e fechou o ciclo sob muitos protestos por parte da torcida.

Em sua última passagem, Marcos Braz fez parte da gestão de Rodolfo Landim, que permaneceu por seis anos à frente do clube.

