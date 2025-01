Anthoni e Ivan vão protagonizar disputa pela titularidade na meta do Inter

Os goleiros Anthoni e Ivan prometem travar uma disputa interessante pela titularidade do Inter no começo da temporada. Isso porque o dono da posição, Rochet, apresentou um problema no joelho esquerdo, mais especificamente uma tendinoso. O clube optou por não estabelecer um prazo de retorno e a expectativa é de que Anthoni ou Ivan concorram pela vaga para o amistoso com a seleção do México e os compromissos iniciais no Campeonato Gaúcho.

Vale lembrar que o Colorado passou por situação semelhante no começo de 2024, já que o goleiro uruguaio também não estava disponível. Em um primeiro momento, Ivan foi o escolhido pelo técnico na época, Eduardo Coudet, para ser o substituto. Recém-contratado junto ao Corinthians após empréstimo ao Vasco, ele foi titular no primeiro embate diante do Avenida, mas se machucou ainda no primeiro tempo. A propósito, uma lesão grave, pois rompeu os ligamentos do joelho direito. Depois do longo processo de recuperação, Ivan chegou a voltar a ser relacionado na reta final de 2024, mas não recebeu uma chance de atuar.

Anthoni foi exatamente a opção do treinador do Internacional na época para entrar no lugar de Ivan. Assim, o arqueiro emplacou uma sequência no Estadual até Rochet voltar a ter condições de voltar a meta do Colorado. Neste meio tempo, o clube contratou Fabrício, que se destacou pelo Nova Iguaçu durante o Carioca. Tal decisão se justifica exatamente pela grave contusão de Ivan.

Disputa na meta do Inter volta à pauta em 2025

O goleiro uruguaio voltar a ser desfalque durante algumas rodadas do Campeonato Brasileiro. Entretanto não por lesão, mas sim por ter sido convocado pela seleção celeste para a disputa da Copa América. Neste novo cenário, inicialmente Fabrício assumiu a posição em jogos ainda na fase de grupos da Sul-Americana e teve sequência no Campeonato Brasileiro. Após o Estadual, Anthoni voltou a ter chance de atuar nos dois jogos contra o Juventude pela terceira fase da Copa do Brasil. Ele ainda entrou em campo em duas partidas da última edição do Campeonato Brasileiro. Inclusive, teve desempenho crucial ao defender pênalti e garantiu o empate com o Cruzeiro em confronto fora de casa. Ao todo foram 19 jogos em 2024 e encerrou a temporada como o reserva imediato de Rochet.

Entretanto, fica o questionamento se Roger vai manter Anthoni como o substituto de Rochet ou se voltará a dar espaço para Ivan depois de se recuperar de grave lesão no joelho direito. A resposta para tal dúvida virá na primeira escalação de 2025, já que o Inter vai enfrentar a seleção do México, no Beira-Rio, às 21h, na próxima quinta-feira (16). A estreia da equipe no Gauchão será diante do Guarany de Bagé, fora de casa, no estádio Estrela D’Alva, às 19h, no dia 22 de janeiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.