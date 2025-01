Motivados, Zé Ivaldo e Luisão são apresentados pelo Santos

Os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo foram apresentados pelo Santos em coletiva nesta terça-feira (14). Assim, o ídolo Clodoaldo apresentou a dupla de defensores que comentaram sobre o momento em que receberam o interesse do Peixe. Com a camisa 25, o garoto Luisão chegou em definitivo do Novorizontino até 2028.

LEIA MAIS: Guia do Paulistão 2025: veja os favoritos, possíveis surpresas e mais

“Para mim e para a minha família também foi uma imensa felicidade. Um sonho de qualquer atleta vestir essa camisa, representar esse clube de muita história e fiquei muito feliz. Soube do interesse na reta final da Série B e continuei me dedicando para terminar a temporada da melhor forma para manter o interesse do Santos e acontecer como aconteceu de ter vindo para cá. Estou muito ansioso para estrear, representar a nação santista, ver a Vila explodindo e buscar os objetivos”, reforçou Luisão.

Zé Ivaldo, no entanto, vestirá a camisa 2 e chega por empréstimo do Cruzeiro, com obrigação de compra caso cumpra algumas metas. O experiente já estava fora dos planos da Raposa e comentou sobre a felicidade do filho em fazer parte da torcida podendo ser um Menino da Vila.

“Sai de um grande clube e vim para outro grande clube. Qualquer jogador sonha em jogar e vestir a camisa do Santos. Clube gigante. Vim com a maior felicidade e disposição para estrear logo e ajudar meus companheiros. Ver a Vila aqui lotada, dar meu máximo e estou ansioso. Não foi surpresa nenhuma, estou contente de estar aqui. Minha família está feliz, meu filho que agora poderá fazer parte dos ‘Meninos da Vila’. Experiência boa e só quero dar alegrias”, comentou Zé Ivaldo.

Pedro Caixinha no Santos

Zé Ivaldo também falou sobre os treinos com Pedro Caixinha. Segundo ele, o treinador pede para os zagueiros auxiliarem na armação das jogadas.

“Ele pede muito para nós sempre armarmos o jogo, conduzir bola, estar com a linha alta. Isso facilita. No Cruzeiro já fazia isso com o professor Seabra e o Diniz. O jeito de jogar é parecido Ele pede para ter facilidade para conduzir bola, achar passe e fazer a cobertura do lateral. Não será surpresa. Meu jeito é mais conduzir a bola, facilidade de chegar lá na frente, tenho a diagonal boa. Vou estar 100% preparado e quando a oportunidade surgir quero ajudar meus companheiros”, destacou.

O experiente defensor, afinal, também reforçou que para ajustar os erros da bola aérea é preciso treinamento e ter atenção nos momentos do jogo.

“Eu acho que pra arrumar é treinamento. Professor pediu concentração. Bola parada é uma arma importante. Essa semana foi de concentração, treinando bastante para fazer uma boa estreia”, disse.

Salto na carreira e características

Luisão, aliás, também destacou o salto na carreira ao reforçar o elenco do Santos. Além disso, o jovem zagueiro também apresentou suas características.

“Todo atleta trabalha para chegar num nível assim. Sabemos que o Santos é gigante e a responsabilidade também. Chego preparado, com pés no chão e na hora certa as coisas vão acontecer’, destacou.

“É um pouco diferente do que estava acostumado, mas tem algumas características iguais. Atacar marcando, encaixar nos atacantes adversários. No Novorizontino fazia muito isso. Não será surpresa. Estamos treinando firme para fazer uma boa temporada e conquistar os objetivos”, disse.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.