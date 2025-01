Gabriel Jesus tem lesão no joelho e precisará passar por cirurgia

Gabriel Jesus está fora do restante da temporada europeia. Nesta terça-feira (14), o Arsenal confirmou que o brasileiro sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante o jogo contra o Manchester United, no último domingo (12), pela Copa da Inglaterra, e precisará passar por cirurgia.

“Gabriel Jesus passou por avaliações extensas, exames e análises de especialistas que confirmaram que ele sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Todos no clube estão totalmente focados em apoiar Gabby para garantir que ele esteja de volta à forma física máxima o mais rápido possível”, escreveu o clube inglês em comunicado.

O atacante foi ajudar a defesa e trombou com Bruno Fernandes, mas deu um jeito no tornozelo direito e teve que sair de campo. O lance, inclusive, teve outra curiosidade. O atacante queria falta de Gabriel Jesus na jogada, reclamou porque o árbitro mandou seguir e acabou levando amarelo.

Histórico de lesões de Gabriel Jesus

O histórico de lesões de Gabriel Jesus é longo. Somente no Arsenal, onde ingressou em 2022 chegando do Manchester City, o atacante já teve que parar de jogar seis vezes. A primeira delas em 2 de dezembro de 2022, quando machucou o joelho e também acabou ficando fora de jogos da Seleção Brasileira. Foram 99 dias de afastamento. Ele retornou no dia 11 de março de 2023, mas em 2 de agosto teve que parar de novo, mais uma vez por causa do joelho.

Depois, vieram mais quatro lesões – uma na coxa, duas no joelho e uma na virilha – as últimas três já no ano de 2024. Ao todo, contando com os jogos do Arsenal e os da Seleção que Gabriel perdeu de 2022 para cá, o jogador esteve no departamento médico por 35 partidas. Um total de 199 dias de inatividade.

Antes do jogo de hoje, a lesão mais recente foi na virilha, no dia 20 de agosto de 2024. Então, Gabriel ficou em tratamento, foi liberado para treinos em 25 de agosto, mas só voltou mesmo em 4 de setembro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.