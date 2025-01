Vínculo de Depay no Corinthians pode chegar a R$ 120 milhões

No campo, o craque Depay foi decisivo para tirar o Corinthians da zona de rebaixamento e garantir a vaga na Libertadores de 2025. Fora dele, seus vencimentos preocupam. Apenas em pagamentos fixos e líquidos de impostos, o atacante receberá um piso de R$ 82 milhões. Esse valor pode chegar a R$ 120 milhões caso ele cumpra metas esportivas no contrato.

As despesas aumentam quando se considera o câmbio, as cargas tributárias e a lista de exigências feitas por Depay ao Corinthians ao chegar em 2024. Mesmo com um aporte de R$ 57 milhões de uma patrocinadora, a diretoria enfrenta dificuldades financeiras.

Segundo o portal “ge” os contratos de trabalho, imagem, luvas e prêmios, além do patrocínio com a Esportes da Sorte, possuem assinaturas do atleta, do presidente Melo, do diretor jurídico Vinicius Cascone e do diretor financeiro Pedro Silveira. O Corinthians assumiu o compromisso de pagar R$ 28.353.783, equivalentes a 4.595.426 milhões de euros. Caso receba propostas por Depay, a diretoria estabeleceu os valores mínimos: R$ 150 milhões para brasileiros e 10 milhões de euros para estrangeiros.

Depay precisará pagar multa caso queira deixar o Corinthians

Depay tem direito a 20% da multa rescisória em caso de transferência nacional e 50% se a saída for para o exterior. Uma oferta de 10 milhões de euros de um clube estrangeiro resultaria em apenas 5 milhões de euros para os cofres do Corinthians. Se o jogador quiser deixar o Parque São Jorge, ele precisará pagar 5 milhões de euros para romper o vínculo.

