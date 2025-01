Roberto Assaf: Flamengo, fim de linha na Copinha

A pergunta óbvia é: por quais motivos o Flamengo disputa a Copinha? Ok. Dirão que os juvenis substituem, no torneio, os juniores, que jogam o Estadual, pois os profissionais estão passeando nos Estados Unidos. Mas é fato que para não passar vergonha, em todos os lugares, basta que o planejamento volte ao normal. É ilusão, no entanto, acreditar nisso. Em 2026, provavelmente, haverá mais ticket to ride na terra de Elvis. Assim sendo, é possível, pelo menos, abrir mão da Copinha. Evita no mínimo um vexame. Os juvenis perderam do Zumbi e hoje levaram pancada de 3 a 1 do Bragantino.

Pois é. Os meninos que estão em Mogi das Cruzes fizeram um esforço extraordinário para acompanhar o time paulista. Chegaram a criar uma oportunidade quando o placar era 0 a 0. Mas a distância de categoria – idade, força física, experiência – fez mais uma vez a diferença. Ficam os guris expostos ao deus dará tentando driblar o pior. Felipinho marcou de letra aos 10 minutos, Marcelinho ampliou aos 27. E Cauê fechou o caixão do primeiro tempo aos 28.

Na etapa derradeira, o Bragantino, displicente, diminuiu o ritmo, perdeu dois ou três gols, e o time carioca, mesmo com várias mudanças, não incomodou, Nos acréscimos, Fred fez 1 a 3. Mais um episódio deprimente do Flamengo em 2025.

Será que José Boto acompanhou a surra nos juvenis? Ou estava aproveitando os dois meses e meio que ficará no Flamengo para proferir mais uma de suas longas conferências? Ou quem sabe estava no dentista, que apenado, arranjou-lhe uma hora extra?

Cruzes!

