Palmeiras x Sport, Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras encara o Sport nesta quarta-feira (15/01), às 18h30, na Arena Barueri, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Verdão chega nesta fase após passar em primeiro no seu grupo e eliminar o Referência no jogo anterior. Já o Leão também terminou como líder de sua chave e precisou passar pelo Oeste para chegar nesta fase da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Cazé TV.

Como chega o Palmeiras

Após uma primeira fase sem sustos, o Palmeiras precisou suar um pouco mais que o normal para eliminar o Referência na segunda fase. Contudo, muito da queda de rendimento se passa pela perda de alguns jogadores que estão treinando com o elenco principal neste momento. Afinal, Benedetti, Figueiredo, Allan, Thalys e Luighi estão como grupo de apoio com o técnico Abel Ferreira e vem desfalcando o Verdão na Copinha. Assim, a tendência é que o quinteto siga fora do duelo contra o Sport e o técnico Lucas Andrade repita a escalação que venceu o último embate.

Como chega o Sport

Assim como o Palmeiras, o Sport também encerrou a fase de grupos com sete pontos, conquistados por meio de duas vitórias e um empate. Aliás, o time pernambucano tem mostrado uma defesa sólida, umas das melhores competições. Na segunda fase, o Leão teve pela frente o Oeste e, após um empate sem gols, o time pernambucano avançou nos pênaltis. Assim, a equipe agora aposta no seu forte sistema defensivo para segurar o Palmeiras e conseguir sair com a classificação para as oitavas de final.

PALMEIRAS X SPORT

Terceira fase da Copinha

Data: 15/01/2025, às 18h30 (segunda-feira)

Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

PALMEIRAS: Deivid Andrade; Gilberto Junior, Robson, Gabriel Vareta e Arthur Gabriel; Rafael Coutinho, Erick Belé e Rafael Coutinho; Sorriso, Márcio Vitor e Riquelme Fillipi. Técnico: Lucas Andrade

SPORT: Victor Hugo; Cauã Berrío, Caio Moura, Leonardo, Francisco, Arthur Monteiro, Dedezinho, Augusto, Joanderson, Arthur Baggio e Matheus Lacort. Técnico: Alexandre Silva

Árbitro: Thiago Lourenço de Mattos

Auxiliares: Risser Jarussi Corrêa e Matheus Guilherme Biselli da Cruz

