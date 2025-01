Montiel viaja para a Argentina por retorno ao River Plate

Restam apenas os trâmites burocráticos finais para o lateral-direito Gonzalo Montiel ser o novo reforço do River Plate. Ou melhor, um “velho” reforço, já que foi no clube argentino que Montiel se formou e atingiu a profissionalização antes de rumar para o Sevilla, em 2021.

Ainda no aeroporto, em solo espanhol, ele foi abordado por jornalistas e não escondeu a felicidade por fazer o caminho inverso quatro anos depois. Nesse sentido, além de ser um clube onde “se sente em casa”, o momento é de aproveitar o carinho da torcida e alimentar as melhores expectativas visando a temporada 2025.

“Agora, vou tentar descansar e aproveitar o carinho da torcida. Estou muito animado e ansioso. É o clube onde estive desde criança. Ali (no River Plate), passei a maior parte da minha carreira e conquistei títulos importantes”, frisou Montiel.

Além do desejo do atleta que foi campeão do mundo com a seleção da Argentina, em 2022, o River precisou desembolsar, de imediato, 4,5 milhões de euros (R$ 28 milhões, na cotação atual) para convencer o Sevilla de negociá-lo. Sendo que, além deste valor, existem variáveis previstas em contrato que podem agregar mais 500 mil euros (R$ 3,1 milhões) ao montante da transação.

A chegada de Gonzalo Montiel se soma a outras cinco incorporações feitas no elenco do técnico Marcelo Gallardo. A saber, foram elas o zagueiro Lucas Martínez Quarta, os meio-campistas Enzo Pérez e Galoppo além dos atacantes Matías Rojas e Gonzalo Tapia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.