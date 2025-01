Phillipe Gabriel, goleiro do Vasco, é vítima de homofobia na Copinha

Na última segunda-feira (13), o Vasco venceu o Juventus-SP por 1 a 0 e avançou à terceira fase da Copinha 2025. Porém, o que era para ser só alegria pela classificação, também teve momentos ruins. Afinal, o goleiro Phillipe Gabriel foi vítima de homofobia durante a partida.

Assim, o Cruzmaltino relatou o ocorrido à Federação Paulista de Futebol (FPF), que gere o torneio, e ainda repudiou as atitudes com a publicação de um comunicado oficial. Além disso, segundo o clube, alguns atos relevantes não tiveram registros na súmula da partida.

O relatório menciona casos de homofobia por parte dos torcedores da equipe da casa, o arremesso de objetos contra o goleiro do Vasco e até ameaças feitas por dirigentes do clube paulista na entrada do vestiário.

Comunicado do Vasco

O Vasco da Gama entrou em contato com a diretoria de competições da federação paulista de futebol logo após a partida contra o Juventus, pela segunda fase da Copinha, na última segunda-feira (13/01), para relatar os acontecimentos envolvendo o goleiro Phillipe Gabriel.

Os eventos registrados em súmula foram atribuídos ao Juventus e sua torcida, e o caso será levado a julgamento, com possíveis punições a serem aplicadas. O clube também identificou a ausência de dois fatos relevantes no registro, que serão discutidos pela diretoria da FPF. O Vasco também enviou um ofício formal à federação, reiterando os valores do clube e seu compromisso contra qualquer forma de discriminação.

