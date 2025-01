Bayern x Hoffenheim: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique tem mais um desafio na sua busca para recuperar a hegemonia alemã. Nesta quarta-feira (15/1), às 16h30, de Brasília, enfrenta o Hoffenheim, pela 17ª rodada da competição. O Bayern tem 39 pontos, contra 38 do Leverkusen, que já jogou na rodada. Assim, se vencer, mantém quatro pontos de vantagem sobre o atual campeão. O Hoffenheim vem fazendo campanha ruim. Em 15º, com 14 pontos, está apenas um ponto à frente do Heidenheim, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.

Onde assistir

OneFootball e Cazé TV transmitem a partir das 16h30 (de Brasília).

Como chega o Bayern

O treinador Vincent Kompany, caso queira, pode repetir o time que venceu na rodada passada, já que os jogadores que desfalcavam o time seguem se recuperando de lesão, como é o caso de João Palhinha. Mas é provável que Upamecano comece como titular, com Dier ficando desta vez no banco. Kompany disse que tem três zagueiros de alto nível, mas como joga com uma linha de quatro na defesa, opta por dois. Como Kim é intocável, Upamecano e Dier devem seguir no revezamento. Mas, na frente, nenhuma surpresa: Olise, Musiala e Sané municiando Kane e Gnabry, e Thomas Müller como opções de luxo no banco.

Como chega o Hoffenheim

Para o Hoffenheim, péssimas notícias. Seis jogadores com status de titular estão fora, com destaque para os dois zagueiros Christopher Lenz e Ozan Kabak, o que deixa o time vulnerável. Há baixas no meio de campo e no ataque, mas ao menos Kramaric e Orban, os principais homens de frente, estarão aptos.

BAYERN X HOFFENHEIM

17ª rodada do Campeonato Alemão

Data e Horário: 15/1/2025, às 16h30 (de Brasília)

Local: Allianz Arena, Munique (ALE)

BAYERN: Neuer; Laimer, Upamecano, Kim e Davies; Kimmich e Goretzka; Olise, Musiala e Sane; Kane. Técnico: Vincent Kompany

HOFFENHEIM: Baumann; Gendrey, Chaves, Nsoki e Prass; Stach e Samassekou; Bischof, Hlozek e Kramaric; Orban. Técnico:

Árbitro: Timo Gerach

Auxiliares: Florian Heft e Marcel Unger

VAR: Johann Pfeifer

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.