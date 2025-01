Guarani deixa Atlético-MG pelo caminho e se classifica para as oitavas de final da Copinha

O Guarani voltou a derrotar o Atlético Mineiro, desta vez pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e está classificado para a próxima fase. Na noite desta terça-feira (14), o Bugre fez 3 a 1 sobre o rival na reedição do duelo da primeira rodada da fase de grupos.

Nogueira abriu o placar para os paulistas, mas Pedro Ataíde deixou tudo igual para os mineiros ainda no primeiro tempo. Na volta do intervalo, Cauê Rafael devolveu a vantagem aos paulistas e Lucas Martins, com um belo chute na entgrada da área, definiu o triunfo do time de Campinas.

Cauê Raphael ainda teve um gol corretamente anulado pela arbitragem, já que a bola saiu após a cobrança de escanteio. Nos minutos finais, Lucas Martins, do Bugre, e Mathias, do Galo, deram início a uma confusão que resultou na expulsão de ambos os jogadores.

Nas oitavas de final do torneio, o Guarani terá pela frente a Ferroviária-SP, que eliminou o então favorito Santos também nesta terça. As equipes se enfrentarão por uma vaga nas quartas de final. O jogo será na quinta-feira, mas a Federação Paulista de Futebol ainda vai divulgar horário e local.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.