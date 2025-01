Ander Herrera desembarca na Argentina para fechar com o Boca

O que antes parecia um movimento improvável está apenas pelos trâmites burocráticos para se oficializar. Nesta quarta-feira (15), o meio-campista espanhol Ander Herrera desembarcou na Argentina para finalizar o acordo que o tornará reforço do Boca Juniors.

Assim que chegou ao saguão do aeroporto de Ezeiza, ele deu suas primeiras declarações a imprensa local onde suas prioridades ficaram claras. Nesse sentido, além do desejo de rápida adaptação ao clube com o qual sempre nutriu enorme carinho, ele espera, também, desfrutar da experiência:

“Meu pai trabalhou aqui por muito tempo. Ele me falou muito sobre o Boca e eu mantive essa paixão desde criança. O Boca é um clube gigante, especial, com uma história e uma paixão únicas. No momento, espero me adaptar e aproveitar essa experiência única.”

Agora, restam somente os exames médicos e a assinatura do vínculo com duração até o fim de 2026 para Ander Herrera ser a quinta contratação do Boca Juniors na janela. A saber, além dele, já chegaram o zagueiro Ayrton Costa, os meio-campistas Battaglia e Alan Velasco além do atacante Carlos Palacios.

Buenos Aires virou Bilbao?

Com isso, ele também se tornará a segunda figura marcante na história do Athletic Bilbao a desembarcar na Argentina no intervalo de somente quatro meses. Em setembro do ano passado, o San Lorenzo surpreendeu o mercado quando fez o anúncio da chegada de Iker Muniaín, meio-campista de 32 anos que só tinha atuado pelo clube basco em toda a sua carreira.

Não há maiores informações sobre quando Ander Herrera deve fazer sua estreia com a camisa boquense. Entretanto, sabe-se que isso não vai ocorrer nesta quarta-feira, dia em que o clube argentino enfrenta o Juventude, em partida amistosa, às 20h (de Brasília). A partida em questão acontece no Estádio Único de San Nicolás, na Grande Buenos Aires.

