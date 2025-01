Roger ensaia improvisação de Aguirre na lateral esquerda do Internacional

O Inter provavelmente terá uma improvisação no time que vai enfrentar a seleção do México, nesta quinta-feira (16), às 21h, no Beira-Rio. Afinal, o técnico Roger Machado não tem peças para utilizar na lateral esquerda. Por isso, a tendência é que Aguirre seja improvisado na posição neste primeiro teste da equipe na temporada.

A situação deve ocorrer porque o Colorado ainda não pode contar com o titular da lateral esquerda. Mesmo que o Colorado tenha chegado a um acordo com o Celtic, da Escócia, pela contratação em definitivo de Bernabei, alguns detalhes burocráticos impedem o anúncio. De acordo com o portal “Zero Hora”, o clube europeu ainda não emitiu o comunicado oficial sobre a transferência. Com isso, não é possível a compra das passagens aéreas.

Neste meio tempo, o lateral argentino aguarda que o cenário seja solucionado. Além disso, o reserva imediato de Bernabei deixou o Inter. Apesar de tentar uma extensão de contrato de Renê, as partes não chegaram a um consenso. Assim, o jogador acertou seu retorno ao Rio de Janeiro, para, dessa vez, defender o Fluminense.

Técnico do Inter deve fazer teste na lateral esquerda

Aguirre é lateral-direito de origem, mas já atuou improvisado pelo lado esquerdo no Lanús, onde foi revelado, em algumas ocasiões. Por isso, a expectativa é que o comandante lhe escolha para atuar na posição. Aliás, tal característica agrada o treinador do Internacional, pois ele tem um exemplo de experiência no time que deu certo. Trata-se do volante Bruno Gomes que se tornou titular na lateral direita. Inclusive, com a consolidação do atleta, Aguirre só conseguiu estrear pelo Colorado três meses após a sua chegada.

Deste modo, a polivalência passou a ser um aspecto importante para o comandante seja para possíveis novos caso de jogadores no elenco. Ou até mesmo na busca por reforços. Os laterais-esquerdo de origem à disposição de Roger Machado são garotos oriundos da base que ainda não tiveram uma chance no profissional. São os casos de Pablo e Victor Gabriel.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.