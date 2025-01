Decisivo na classificação do Vasco, Zuccarello comenta vitória na Copinha

O meia Lukas Zuccarello foi decisivo na classificação do Vasco às oitavas da Copinha. Nesta quarta-feira (15), ele participou dos três gols da vitória por 3 a 2 sobre o Ceará, que classificou o Cruz-Maltino adiante no certame.

Após o apito final, o jogador falou sobre a vaga, destacando a evolução do time na competição. Afinal, o Vasco empatou os três jogos da fase de grupos, mas melhorou o rendimento exatamente no mata-mata.

“Queria agradecer a Deus pela oportunidade de estar vestindo essa camisa na Copinha, com essa torcida maravilhosa. Muito feliz pelo desempenho e pela evolução da equipe na competição. Agora é focar, ir por mais e ir para cima em busca desse título”, disse o camisa 10.

Jogador ‘desencanta’ pelo Vasco na Copinha

O jogador ainda não tinha participado efetivamente de gols até o momento. Afinal, o Cruz-Maltino marcara apenas dois gols na fase de grupos, sendo ambos de pênalti. Na segunda fase, a classificação veio em jogada de André e gol de Léo Jacó.

Zuccarello, porém, “desencantou” contra o Ceará. Deu a assistência para o primeiro gol, marcado por Igor Toledo. Depois, foi ele quem cobrou escanteio que originou o segundo tento vascaíno, anotado contra pelo zagueiro do Vozão. Já no terceiro e decisivo gol, no fim da partida, ele puxou para a direita, chutou cruzado e obrigou o goleiro a dar rebote. Na sobra, André fez o gol da classificação.

Agora, o Vasco espera o vencedor de Ibrachina x Flamengo-SP para saber, então, quem enfrenta nas oitavas de final. O Vasco não vence a Copinha desde 1992, quando levou seu único título.

