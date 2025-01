Supercopa do Brasil terá show de Joelma antes do clássico entre Flamengo e Botafogo

Globo e CBF definiram que esta edição da Supercopa do Brasil contará com show de abertura da cantora Joelma, no Mangueirão, em Belém. O título da competição será decidido no clássico entre Botafogo e Flamengo, no dia 2 de fevereiro de 2025.

A escolha passa pelo reconhecimento de Joelma na disseminação da música e da cultura do Pará, Estado que acontecerá a partida, Brasil afora. Em junho do ano passado, a cantora completou 50 anos – sendo metade dedicada à arte.

O anúncio da escolha ocorreu na manhã desta quarta-feira, 15, durante o programa Mais Você, da TV Globo. “Olá Ana, oi, Louro Mané. Estou passando aqui para deixar um superbeijo, um abraço bem apertado para vocês. E convidar todo mundo para assistir a final da Supercopa! Vai ser incrível! Quem será que leva essa? Bora assistir juntinhos”.

Joelma inclusive recebeu o título de Patrimônio Cultural e Imaterial do Pará, em setembro de 2024. A aprovação do Projeto de Lei n.º 715/2023 ocorreu através de votação, com resultado por unanimidade.

Supercopa do Brasil

Maior campeão do torneio, com dois títulos, o Flamengo garantiu a primeira vaga para disputa do troféu. Isso porque o Rubro-Negro conquistou o pentacampeonato da Copa do Brasil em novembro de 2024, após vencer o Atlético-MG pelo agregado de 4 a 1.

O Botafogo conquistou a outra vaga dias depois, no início de dezembro, encerrar um jejum de quase 30 anos no Brasileirão. O Alvinegro só dependia de si e venceu o São Paulo na última rodada, se reencontrando com as glórias.

O clássico carioca da Supercopa do Brasil acontece no dia 2 de fevereiro, às 16h, no Mangueirão, em Belém, e abrirá o calendário do futebol nacional. O duelo marcará o primeiro encontro entre os rivais na temporada, que se enfrentam dez dias depois pelo Campeonato Carioca. Este, porém, acontecerá no Maracanã, numa quarta-feira (12), às 21h30.

