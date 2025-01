Flamengo avalia nome de Danilo como reforço para zaga

O Flamengo avalia fazer uma proposta pela contratação de Danilo, da Juventus. O Rubro-Negro fez consulta ao brasileiro e é analisado pela diretoria como possível reforço para a zaga, e não para a lateral. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

O clube e Danilo ainda não estão em processo de negociação, mas isso pode mudar. A chegada de Danilo, aliás, pode ser uma opção para repor as saída de Fabrício Bruno, que se transferiu para o Cruzeiro nos últimos dias. Além dele, o Fla também não tem mais David Luiz, que não teve seu contrato renovado.

De acordo com o “CalcioMercato”, o Flamengo fez uma proposta bem vantajosa, que “balançou” o jogador. No entanto, o clube nega que tenha feito uma oferta ao jogador e apenas avalia o nome para, assim, realizar a proposta.

Danilo tem vínculo com a Juve até junho de 2025. Ou seja, pode assinar um pré-contrato com qualquer time, porém, em acordo entre as partes, optaram por uma saída antecipada. O defensor, afinal, não atua desde o início de dezembro.

Na Juve, Danilo conquistou o Campeonato Italiano (2019/20), a Copa Itália (2020/21 e 23/24), além da Supercopa da Itália (2020/21). Ele fez 213 jogos pela Juventus e superou sua passagem pelo Porto, onde atuou em 141 jogos.

O brasileiro, que negocia uma rescisão amigável com a Juve, também desperta o interesse de outros clubes europeus, como Napoli e Olympique de Marselha.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.