Santos faz proposta oficial pelo lateral-direito Danilo

O Santos enviou uma oferta oficial para tentar contratar o lateral-direito Danilo. O Peixe formalizou uma oferta de vínculo longo e o maior salário do elenco. A expectativa é de uma resposta nos próximos dias. Apesar da negociação ser considerada muito difícil, o Alvinegro Praiano segue com um tom otimista.

O veterano não descarta o Brasil, mas prioriza a Europa. Ele conversa com família e empresários para tomar a decisão. Recentemente, o Flamengo fez uma consulta ao brasileiro e é analisado pela diretoria como possível reforço para a zaga e não para a lateral. Já no Santos, ele chegaria para dominar a lateral direita da equipe.

Danilo tem vínculo com a Juve até junho de 2025. Ou seja, pode assinar um pré-contrato com qualquer time, porém, em acordo entre as partes, optaram por uma saída antecipada. O defensor, afinal, não atua desde o início de dezembro.

Aliás, na Juve, Danilo conquistou o Campeonato Italiano (2019/20), a Copa Itália (2020/21 e 23/24), além da Supercopa da Itália (2020/21). Ele fez 213 jogos pela Juventus e superou sua passagem pelo Porto, onde atuou em 141 jogos.

O brasileiro, que negocia uma rescisão amigável com a Juve, também desperta o interesse de outros clubes europeus, como Napoli e Olympique de Marselha. Contudo, a decisão de voltar ao clube que o revelou para o futebol pode pesar na decisão.

