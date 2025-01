Santos apresenta oficialmente o meia Thaciano: ‘Pronto para um novo desafio’

O Santos apresentou oficialmente, nesta quarta-feira (15/01), o meia Thaciano. O jogador, que firmou contrato até o fim de 2028, recebeu a camisa 16 das mãos do ídolo eterno Edu e se mostrou muito motivado. Ele revelou uma conversa que teve com Pedro Caixinha antes de acertar com o Peixe. O treinador, aliás, rasgou elogios ao atleta em sua apresentação.

“A gente conversou muito, diariamente, ele (Caixinha) sabe onde me sinto melhor, falei para ele que estou pronto para as posições que ele quiser me usar. Gosto da ponta do tripé (do meio de campo). Estou para ajudar o grupo”, falou Thaciano.

Aliás, esta será a segunda vez que Thaciano vai defender o Santos. Afinal, a primeira foi entre 2016 e 2017, quando ele defendeu a equipe B do Peixe. O meia viu aquela passagem com uma oportunidade de carreira, mas ressaltou a felicidade de ter uma nova chance na Baixada Santista.

“Aquele período foi uma virada de chave na carreira. Vir para o Santos e depois subir para o principal com o Dorival… Peguei um grupo de grandes líderes, Elano, Ricardo, David Braz… Tirei muito proveito daquilo. Questão de ficar não deu certo, mas saí com muita gratidão. Saií pronto para os novos desafios. Esse retorno foi importante. Muito feliz de realizar esse sonho. Estar dentro da Vila. Dar o meu melhor”, completou o meia.

Confira outras resposta de Thaciano pelo Santos

Adaptação

“Já vem desde a base, tenho facilidade de me adaptar. Estou aqui, espero que possa dar o meu melhor, tirar melhor para que juntos alcancemos o objetivo”.

Forma de jogar

“Se for um 10, que seja muito constante. O 7 está bem. Entregar meu melhor, contribuir muito com essa camisa. O mais importante é honrar, deixar o melhor, ajudar os companheiros”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.