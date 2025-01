Narrador solicita desligamento do SBT após cinco anos

O narrador Luiz Alano está de saída do SBT após cinco anos. O profissional fez o pedido de demissão por mostrar incômodo pela ausência de participação nas atrações da emissora e também nas transmissões esportivas.

A empresa de comunicação confirmou que Luiz Alano não integra mais a equipe de esportes do SBT e que ocorreu em comum acordo após uma reunião nesta semana. O vínculo não tinha um prazo estabelecido para expirar, porém havia uma multa em caso de rescisão contratual, mas a emissora não exigiu a ele o pagamento.

“O SBT e Luiz Alano anunciam, de forma consensual, que chegaram a um acordo para encerrar o contrato entre as partes. O SBT agradece toda a dedicação, o profissionalismo e o comprometimento de Luiz Alano durante esses anos e deseja sucesso ao narrador em seus novos desafios”, detalhou em nota a emissora da família Abravanel.

O narrador passou a expor a sua vontade de deixar a empresa na semana passada, quando ainda estava de férias. A insatisfação de Luiz Alano era uma situação já duradoura, até porque nunca subiu ao posto de titular nas transmissões esportivos.

SBT sofre segunda saída de narrador

Na verdade, ele era o segundo locutor e já foi preterido por Téo José e Cléber Machado, por exemplo. Inclusive, na última semana, Tiago Leifert acertou com o SBT para ser o principal narrador em exibições de jogos da Sul-Americana e Liga dos Campeões. A estreia do ex-apresentador está agendada para ocorrer no dia 21 de janeiro. Portanto, com a mudança, Alano segue no Nosso Futebol, canal de TV paga e constantemente é cotado para trabalhar em outras emissoras.

É a segunda saída recente de um narrador da empresa de comunicação, já que Cléber Machado acertou a sua mudança para a Record. Isso porque na proposta, a intenção da empresa é que o profissional seja a principal voz na transmissão de partidas do Campeonato Brasileiro.

