Vasco terá novidades contra o Bangu; saiba

O Vasco terá cinco jogadores ‘novos’ à disposição para a próxima rodada do Campeonato Carioca. Afinal, ao entrar em campo contra o Bangu, na quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, o Cruz-Maltino terá os volantes Jair e Paulinho, além dos pontas Máxime Dominguez e Jean David como opções. Souza, que agora atua como zagueiro, também está à disposição.

O defensor, aliás, será titular ao lado de Luiz Gustavo, já que Lyncon “desceu” para atuar contra o Ceará pela Copinha. Os outros citados, segundo publicação desta quarta-feira (15) do jornalista Lucas Pedrosa, ficam como opção no banco.

Outro que foi para o time que disputa a Copa São Paulo foi Alegria, titular na estreia do Carioca contra o Nova Iguaçu. Ele, porém, pode retornar ao 11 inicial para o duelo contra o Bangu.

Os volantes Zé Gabriel e Patrick de Lucca devem seguir como titulares, assim como o ponta Serginho. O Vasco, ainda de acordo com Pedrosa, visa negociar o trio, dando oportunidade como forma de “vitrine” para que outros clubes se interessem. Afinal, o técnico Fábio Carille não conta com os mesmos para a sequência da temporada. Eles, no entanto, não agradaram na atuação inicial, em empate em 1 a 1 com o Nova Iguaçu.

