Fluminense segue buscando renovações no elenco

O Fluminense ainda negocia mais algumas renovações em seu elenco. O meia Paulo Henrique Ganso e o lateral-direito Guga, que têm contrato até o fim de 2025, rejeitaram as propostas iniciais, mas ainda negociam para estender o vínculo.

Afinal, o clube prioriza as renovações com jogadores cujo contrato se encerra ao fim da atual temporada. Thiago Santos, Samuel Xavier e Lima foram os primeiros a acertarem a ampliação contratual. Segundo o “ge”, em publicação nesta quarta-feira (15), porém, Ganso e Guga ainda estão em fase de conversas.

Cano e Keno, por sua vez, já acertaram as tratativas, mas o Fluminense ainda não oficializou os novos vínculos. Lima, aliás, renovou até o fim de 2027, enquanto Thiago Santos e Samuel Xavier assinaram até o fim de 2026.

Já Manoel era um dos jogadores com contrato até o fim de 2024, renovando até dezembro de 2025. O jogador faz parte do elenco que disputa as rodadas iniciais do Campeonato Carioca com atletas mais jovens.

