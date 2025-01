Santos rescinde vínculo com o meia Giuliano

Nesta quarta-feira (15), o Santos encerrou o vínculo com o meio-campista Giuliano, de 34 anos. O próprio jogador havia solicitado sua saída ao término da Série B em 2025. Desde então, aguardava a rescisão de contrato com a diretoria do Peixe. Agora, Giuliano está livre para buscar um novo clube ou até mesmo encerrar sua carreira.

O atleta, inclusive, ampliou suas férias e não se reapresentou com o restante do elenco, já que sua rescisão estava encaminhada. Na Série B do ano passado, Giuliano teve papel fundamental na equipe comandada por Fábio Carille, que conquistou o acesso à elite e também o título da competição.

Ao todo, o meia disputou 36 partidas, marcou 12 gols e contribuiu com três assistências entre o Paulistão e a Série B. O Peixe não participou da Copa do Brasil em 2024, concentrando seus esforços na prioridade de retornar à primeira divisão do futebol brasileiro.

Agora, de volta à elite, o Santos já anunciou a contratação do técnico Pedro Caixinha e disputará, além da Série A, o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil em 2025.

