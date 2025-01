Arsenal vence o Tottenham de virada e volta à vice-liderança da Premier League

No clássico do norte de Londres, melhor para o Arsenal sobre o Tottenham. No Emirates, os Gunners foram melhor durante a partida e venceram, de virada, por 2 a 1. Solanke, contra, e Trossard marcaram os gols dos anfitriões, com Son descontando para o rival.

O resultado faz o Arsenal subir para a vice-liderança e se aproximar do líder do Liverpool. Agora, a equipe chega a 43 pontos, quatro atrás dos Reds, que têm um jogo a menos. Já os Spurs seguem em situação ruim na tabela, na modesta 13ª colocação, com 24.

Na próxima rodada, os Gunners voltam a jogar em casa, quando enfrentam o Aston Villa às 14h30 (de Brasília), no sábado (18). Já o Tottenham atuará mais uma vez como visitante, desta vez contra o Everton, às 11h de domingo (19).

O Arsenal dominou praticamente todo o primeiro tempo. Nos 20 primeiros minutos, sufocou o Tottenham em seu campo, criando algumas chances – nenhuma clara – e pecando na hora da finalização. Contudo, os Spurs conseguiram respirar e tiveram duas oportunidades boas na sequência, uma delas com Kulusevski, que parou em David Raya.

Apesar de ainda estar sob pressão, o Tottenham saiu na frente. Após cruzamento, a zaga dos Gunners cortou para entrada da área e Son, de primeira, bateu firme. A bola ainda desviou na defesa, tirando a chance do goleiro Raya, aos 25 minutos.

Arsenal vira ainda no primeiro tempo

Após o gol, o Arsenal retomou o controle das ações e colocou novamente o Tottenham contra as cordas. Desta vez, no entanto, a equipe de Mikel Arteta foi efetiva. Na bola aérea, um de seus pontos fortes, chegou ao empate. Aos 40 minutos, após cobrança de escanteio, Gabriel Magalhães cabeceou e a bola desviou em Solanke, que acabou fazendo contra. Em seguida, Partey roubou a bola de Bissouma e deixou com Odegaard, que rolou para Trossard. O belga bateu cruzado e marcou o segundo.

Os Gunners desaceleram um pouco no início do segundo tempo, porém seguiram com mais posse de bola. Era comum ver o time marcando sob pressão no ataque, provocando o erro adversário, o que gerou alguns lances perigosos. Os Spurs, por sua vez, tentavam ser mais ofensivos, principalmente com Kulusevski e Son, mas faltava qualidade.

Para movimentar mais o ataque, os dois técnicos lançaram brasileiros. Martinelli entrou na vaga do apagado Sterling, enquanto Richarlison substituiu Son. Em campo, melhor para o atacante do Arsenal, que criou boas chances, com boa movimentação ofensiva. Por conta dessa efetividade, Odegaard recebeu dentro da área e desperdiçou grande oportunidade para matar o dérbi.

