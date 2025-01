RB Bragantino x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians estreia no Campeonato Paulista nesta quinta-feira (16/01), às 19h30, no Nabi Abi Chedid, pela primeira rodada do Estadual. As duas equipes tiveram um começo de ano diferente. Afinal, enquanto o Massa Bruta trouxe peças novas e aposta em um elenco modificado, o Timão não anunciou nenhum reforço e aposta na manutenção do elenco para estrear com o pé direito na competição.

Onde assistir

A partida terá da TNT/MAX

Como chega o RB Bragantino

O RB Bragantino investiu pesado nas transferências para reforçar seu elenco. Afinal, destaques do Brasileirão 2024, Lucas Barbosa (ex-Juventude) e Isidro Pitta (ex-Cuiabá) chegam ao Massa Bruta. Além disso, o atacante Fernando (do RB Salzburg) e o zagueiro Guzmán Rodriguez (do Peñarol) vêm de fora do país para dar mais qualidade ao time. Contudo, o volante Gabriel, também já acertado, ainda não foi oficializado.

Aliás, após brigar contra o rebaixamento no Brasileirão até a última rodada, o RB Bragantino entra em 2025 para brigar pelo título. Além disso, eles querem aproveitar o fator casa e o fato do Corinthians não estar com seus principais jogadores para estrear com vitória.

Como chega o Corinthians

Com objetivo de evitar lesões e preparar melhor fisicamente a equipe para a disputa de até 83 jogos ao longo de 2025, a comissão técnica do Corinthians não terá seus principais jogadores na estreia. Assim, os jogadores que terminaram o ano passado com minutagem menor e aqueles que se apresentaram neste ano em melhores condições foram escolhidos para iniciar o Paulistão.

Nomes como Hugo Souza, Yuri Alberto e Memphis Depay são tratados como os grandes nomes para a temporada, mas não devem jogar contra o RB Bragantino. Além disso, o meia Rodrigo Garro e o volante Maycon, se recuperando de lesão, também estão fora. Por fim, o atacante Giovane sequer foi inscrito no Paulistão e também não viaja para Bragança Paulista.

RB BRAGANTINO X CORINTHIANS

1ª rodada do Campeonato Paulista

Data e horário: 16/01/2025, às 19h30 (de Brasília)

Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

RB Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo, Juninho Capixaba; Jadsom, Lucas Evangelista, John John; Lucas Barbosa (Vinicinho), Isidro Pitta, Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra

Corinthians: Matheus Donelli; Leo Maná, Cacá, Félix Torres, Diego Palacios (Hugo); Charles, Ryan, Igor Coronado; Talles Magno, Ángel Romero, Héctor Hernández. Técnico: Ramón Díaz

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Fabrini Bevilaqua Costa

VAR: Adriano de Assis Miranda

