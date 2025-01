Romero diz que recusou propostas para ficar no Corinthians: ‘Minha primeira opção’

Ángel Romero falou pela primeira vez de contrato renovado com o Corinthians. O paraguaio conversou com a imprensa na véspera da estreia do Timão no Campeonato Paulista, contra o Bragantino. O atacante admitiu que recebeu propostas de outros clubes com o término do seu vínculo, mas a prioridade era permanecer no Alvinegro.

“Tive algumas propostas, mas o Corinthians tinha a minha primeira opção para renovar o meu contrato. Não demorou, foi rápido. Saímos de férias, falei que queria sair com a família. Depois, voltei para negociar e foi rápido”, afirmou.

Romero usou uma cláusula no contrato antigo para a renovação após bater metas em 2024. Entretanto, o atacante negociou os termos do novo vínculo com a diretoria, o que acabou prolongando as conversas e adiando a confirmação da permanência.

O paraguaio fez questão de ressaltar que não houve qualquer tipo de problema para a sua renovação. Além disso, Romero brincou com seu salário e destacou que a negociação foi rápida.

“Não foi dinheiro, não vou ganhar R$ 1 milhão, não. Tomara que um dia eu chegue nesse valor. Foi rápido”, pontuou.

O atacante foi o vice-artilheiro do Corinthians em 2024, com 16 gols marcados. Além disso, Romero também é o maior artilheiro da história da Neo Química Arena, com 38 gols anotados, e o maior goleador estrangeiro do Corinthians, com 62 gols feitos.

