Gabi e Dudu irão estrear pelo Cruzeiro; Oscar fica no banco; veja escalações

São Paulo e Cruzeiro começam a temporada de 2025 nesta quarta-feira (15), aliás, eles se enfrentam pelo torneio preparatório FC Series, às 21h30, em Orlando (EUA). Inclusive, as equipes já estão escaladas para o duelo.

O time paulista terá o meia Oscar, principal reforço da temporada, no banco de reservas. Assim, a escalação terá Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Sabino e Moreira; Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Lucas, Luciano e Ferreirinha; André Silva. Outro contratado, o lateral-direito Enzo Díaz também começa no banco. O técnico é o mesmo de 2024: o argentino Luis Zubeldía.

Já o Cruzeiro promoverá as estreias dos atacantes Dudu e Gabigol, as principais contratações desta janela. Nos últimos anos, eles fizeram história por Palmeiras e Flamengo, respectivamente. Já o lateral-direito, que marcou uma era no Corinthians e também chega para 2025, começa no banco.

Assim, o time comandado por Fernando Diniz, remanescente do ano passado, entra em campo com o Cruzeiro está escalado com: Cássio; William, Fabrício Bruno, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique, Eduardo e Matheus Pereira; Dudu e Gabigol.

No final de semana, tanto Cruzeiro quanto São Paulo jogarão novamente pelo torneio. A Raposa fará um clássico com o Atlético no sábado (18), enquanto o Tricolor encara o Flamengo no domingo (19).

