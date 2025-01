Corinthians renova contrato com Léo Mana

O Corinthians anunciou a renovação de mais um dos “Filhos do Terrão”. Nesta quarta-feira (15), o Timão anunciou a extensão do vínculo com o lateral-direito Léo Mana até o final de 2029. Com a saída de Fagner, o jogador será reserva imediato de Matheusinho para a posição.

Léo tinha contrato com o Timão até abril de 2026. No novo vínculo, está estabelecida uma multa de R$ 160 milhões para clubes brasileiros e 100 milhões de euros, cerca de R$ 619 milhões, para transações com o mercado internacional.

Após assinar o novo contrato com o Corinthians, Léo destacou o trabalho realizado para chegar nestes momentos e que buscará o seu espaço nesta temporada.

“Estou muito feliz, isso é fruto de trabalho, de estar ali todos os dias querendo melhorar. Querendo algo a mais. Agora é continuar fazendo isso e seguir buscando meu espaço. Se Deus quiser, vai dar tudo certo”, ressaltou.

O lateral realizou toda sua base no Parque São Jorge. Ano passado, conquistou o título da Copinha com o Timão e ganhou oportunidade no time principal. Léo Mana atuou 16 vezes com a camisa corinthiana e está inscrito para a disputa do Campeonato Paulista.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.