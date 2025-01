Grêmio encaminha contratação do volante Cuellar, ex-Flamengo

O volante Cuellar será jogador do Grêmio em 2025. As partes se acertaram por um vínculo até o fim de 2026. Além disso, caso o jogador atinja as metas estabelecidas no contrato, terá opção de renovação por mais uma temporada.

Agora, só restam questões burocráticas para o clube oficializar o colombiano. As informações são do jornalista Marco Souza, do portal GHZ. Na última segunda-feira (13), o atleta rescindiu com o Al-Shabab, da Arábia Saudita e, portanto, ficou com o caminho livre para retornar ao Brasil. No clube árabe desde 2023, participou de 51 partidas.

Passagem pelo Flamengo

O volante atuou pelo Rubro-Negro carioca de 2016 a 2019. Porém, no ano histórico em que o clube ganhou o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores com Jorge Jesus, o colombiano jogou apenas até o meio do ano. Assim, em agosto de 2019, se transferiu para o Al-Hilal.

Segundo reforço do Grêmio na temporada

Cuellar é a segunda contratação do Grêmio para 2025. Anteriormente, o Imortal anunciou a contratação do lateral-direito João Lucas que, coincidentemente, também atuou no Flamengo em 2019. O jogador estava emprestado ao Juventude pelo Santos.

