Corinthians contrata ex-gerente da Seleção Brasileira

O Corinthians ainda não anunciou nenhum reforço para a temporada de 2025. Entretanto, fora de campo o Timão já possui novidades. O clube fechou negócio com Hamilton Correia para ocupar o cargo de gestor esportivo

Correia trabalhou na CBF entre 2013 e 2024 e esteve com a Seleção Brasileira nas duas últimas edições da Copa do Mundo. No Corinthians, chega para ocupar o cargo de André Dias, supervisor de futebol demitido no começo do ano, após 22 anos no clube.

O gestor terá uma função muito importante dentro do dia a dia do clube. Correia será responsável por preparar toda a logística do clube. O profissional atuará em parceria com o diretor executivo, Fabinho Soldado, além do gerente de futebol, José Carlos de Freitas.

