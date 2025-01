Internacional avança em tratativas por retorno do zagueiro Kaíque Rocha

O Internacional está perto de preencher uma lacuna no seu setor defensivo, já que teve avanço em tratativas pelo retorno do zagueiro Kaíque Rocha. Assim, a tendência é a de que o clube anuncie um desfecho positivo no negócio nos próximos dias. Caso se concretize, o defensor volta sem custos ao Colorado, pois está livre no mercado e deve assinar contrato válido por três anos.

A primeira passagem de Kaíque pelo Inter teve início em 2021, quando foi emprestado pelo Sampdoria, da Itália, por duas temporadas. Ao todo, ele vestiu a camisa da equipe gaúcha em 23 oportunidades. Posteriormente, o zagueiro se transferiu para o Athletico em 2023, dessa vez em definitivo. O atleta passou o mesmo período no Furacão, porém foi mais participativo, com 73 jogos, um gol e três assistências.

O ciclo de Rocha chegou ao fim no clube paranaense na última temporada, pois as partes decidiram por não ampliarem o vínculo. Ou seja, o defensor se tornou um agente livre, o que agrada a diretoria, pois seria uma movimentação mais econômica.

Internacional com carência de opções na zaga

O Internacional constatou que a sua principal necessidade no mercado é reforçar a zaga. Até porque durante a temporada sofreu com desfalques seja por lesão ou que foram negociados. Assim, o planejamento não foi efetivo e terminou 2024 somente com Vitão, titular absoluto, e Clayton Sampaio, contratação da segunda janela da última temporada, disponíveis. Além disso, peças oriundas da base também estiveram à disposição, mas sem experiência no profissional.

Igor Gomes e Robert Renan foram envolvidos em transações, enquanto Agustín Rogel e Gabriel Mercado se tornaram ausências por lesões. O uruguaio encerrou a temporada com uma fratura na mão, passou por cirurgia e ainda não está disponível. A situação do argentino é um pouco mais grave, já que rompeu ligamento no joelho esquerdo em setembro do ano passado. Ou seja, também segue no processo de recuperação.

Alguns alvos identificados foram Willyam Rocha, do CSKA Moscou da Rússia, Samir, do Tigres do México, Jemmes, do Vila Nova, além de Luizão, do West Ham, da Inglaterra. O Colorado formalizou seu interesse pelos dois primeiros, mas em um primeiro momento não teve sucesso nas investidas.

Panorama do Colorado no mercado

Até o momento, o Inter fechou a contratação do volante Ronaldo, que atuou pelo Juventude na última temporada. Outro reforço é o atacante Vitinho, que chega por empréstimo com duração de seis meses junto ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia. Há um acerto com o Celtic, da Escócia, pela aquisição em definitivo do lateral-esquerdo Bernabei, mas detalhes burocráticos impedem o anúncio oficial. Ainda há tratativas avançadas pelo atacante colombiano Johan Carbonero por empréstimo de uma temporada em conversas com o Racing, da Argentina. O Colorado terá o seu primeiro teste da temporada ao enfrentar a seleção do México em amistoso, nesta quinta-feira (16), às 21h, no Beira-Rio.

