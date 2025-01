Goleiro Pablo desfalca o Vasco contra o Bangu

O Vasco tem seu primeiro desfalque na temporada 2025. O goleiro Pablo sofreu uma contusão no dedo mínimo da mão esquerda e, por isso, não vai a campo contra o Bangu, nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pela segunda rodada do Carioca.

A lesão se deu no treino da última quarta (15), no CT Moacyr Barbosa, com o arqueiro colocando uma tala no dedo para evitar o agravamento da mesma. O jogador, porém, não sofreu fratura.

Pablo, de 21 anos, foi o titular na estreia do Vasco na temporada, em empate por 1 a 1 com o Nova Iguaçu, no último sábado (11). O arqueiro, porém, recebeu algumas críticas por conta do gol da Laranja da Baixada. A tendência é, segundo o portal “NT Cast”‘, que Allan Vitor comece jogando nesta quinta. O goleiro, também revelado, é outro que tem 21 anos. Será, assim, mais um jogador a estrear profissionalmente pelo Gigante da Colina.

Para o jogo contra o Bangu, o técnico Ramon Lima ganhou alguns reforços. Afinal, o volante Souza, agora adaptado para zagueiro, será titular ao lado de Luiz Gustavo. Já Paulinho, Jair, Jean David e Maxime Dominguez começam no banco de reservas. Em sétimo lugar, o Vasco pode subir para a segunda posição do Carioca em caso de vitória. O Bangu, por sua vez, vem na lanterna da Taça Guanabara.

