Reforço se antecipa ao Internacional e anuncia chegada nas redes sociais

O Internacional está por detalhes de confirmar o seu terceiro reforço para a temporada: o atacante Johan Carbonero. O colombiano se antecipou ao clube gaúcho e postou em suas redes sociais que já está em Porto Alegre. Assim, ele vai passar por exames médicos e, com o sinal positivo, vai assinar contrato de empréstimo por um ano. O Colorado e o Racing, da Argentina, que é dono dos direitos econômicos do atleta, concordaram com opção de compra de 4 milhões de dólares (pouco mais de R$ 24 milhões na cotação atual) no vínculo.

Em seu Instagram, Carbonero postou em seu stories uma montagem na qual consta como localização a capital gaúcha acompanhada de uma legenda em espanhol. A tradução é “Deus sempre te leva mais alto do que sonha”.

Johan chega ao Inter para qualificar o ataque, posição em que o clube também já fechou com Vitinho por empréstimo de seis meses junto ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia. O setor ofensivo, aliás, é o que tem maior concorrência no elenco e o colombiano, a princípio, vai disputar posição com Wesley e Wanderson. O primeiro foi contratado com extrema desconfiança no início do ano passado, mas superou com bom desempenho e se consolidou como um destaque do time.

Panorama do Internacional no mercado

Até aqui, o Inter fechou a contratação do volante Ronaldo, que atuou pelo Juventude na última temporada. Outro reforço é o atacante Vitinho, que chega por empréstimo com duração de seis meses junto ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia. Há um acerto com o Celtic, da Escócia, pela aquisição em definitivo do lateral-esquerdo Bernabei, mas detalhes burocráticos impedem o anúncio oficial. Ainda há tratativas avançadas pelo retorno do zagueiro Kaíque Rocha, que está livre no mercado após não renovar o contrato com o Athletico-PR.

