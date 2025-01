Santos x Mirassol, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Nesta quinta-feira, 16/1, às 20h (de Brasília), Santos e Mirassol se enfrentam pela 1ª rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro. O Peixe, que já anunciou quatro reforços para esta temporada, não deve ter novidade no time titular nesta primeira partida. Já o Leão, que está na Série A do Brasileiro no ano de seu centenário, apostará nas contratações e nos veteranos do elenco para estrear com o pé direito no Estadual. A Voz do Esporte transmite esta partida e a sua Jornada Esportiva tem início bem antes, às 20h, com o tradicional pré-jogo. Rodrigo Froede está na narração.