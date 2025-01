Flamengo-SP x Vasco, Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

O Vasco terá a chance de voltar às quartas de final da Copinha após seis anos. É nesta sexta-feira (17), quando o Cruz-Maltino enfrenta o Flamengo-SP, de Guarulhos, pelas oitavas da competição. Após avançar em vitória por 3 a 2 sobre o Ceará, o Vasco terá o adversário de mesmo nome que seu maior rival pela frente.

Como chega o Flamengo-SP

O Flamengo avançou de maneira heroica para as oitavas de final. Afinal, perdia até os 45+2′ do segundo tempo para o Ibrachina e conseguiu o empate no apagar das luzes com Diogo Godke cobrando pênalti.

Nas penalidades máximas, quem brilhou foi o goleiro Kauã Araújo, que defendeu duas cobranças. O Ibrachina sequer fez gol, já que mandou a outra batida na trave. No fim, 3 a 0 nos pênaltis para o Flamengo.

Assim, o clube de 70 anos atinge sua melhor classificação na história da Copinha. A equipe, aliás, ainda está invicta na competição, com três vitórias e dois empates. O Corvo, inclusive, sofreu apenas um gol no certame.

Como chega o Vasco

O Cruz-Maltino veio para a Copinha como uma incógnita, já que vários atletas considerados titulares na categoria sub-20 estão treinando com os profissionais na pré-temporada. Mas, apesar disso, a equipe já consegue sua melhor campanha desde 2022, quando chegou às oitavas e caiu para o São Paulo.

O Vasco, aliás, avançou às duras penas na fase de grupos. Afinal, empatou seus três jogos, apresentando-se de maneira pouco coesa nas partidas iniciais. Depois, a partir do mata-mata, o time pegou entrosamento e passou a atuar melhor, vencendo o Juventus-SP em plena casa do adversário e também o Ceará.

Os destaques do Vasco ficam por conta do goleiro Phillipe Gabriel, que, com inúmeras defesas, tornou-se figura primordial na escalação de Matheus Curopos. No meio, Lukas Zuccarello participou dos três gols na vitória contra o Ceará, se credenciando como um dos melhores camisas 10 do torneio.

Caso avance, o Vasco chegaria à sua melhor campanha desde 2019, quando foi vice-campeão. O algoz foi o São Paulo, mesmo time que eliminou o Cruz-Maltino em sua última incursão às oitavas de final, em 2022.

Flamengo-SP x Vasco

Oitavas de final da Copinha 2025

Data e horário: sexta-feira, 17/01/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal José Liberatti, em Osasco (SP)

FLAMENGO-SP: Kauã Araújo; João Lucas, Dunga, Ruan e Igor Catai; Hugo, Nícolas e Fran; Léo Agostinho; Diogo Godke e Biriba.. Técnico: Anderson Neblina

VASCO: Phillipe Gabriel; Breno Vereza, Wanyson, Lyncon e João Gabriel; Euder, Igor Toledo e Lukas Zuccarello; Léo Jacó, Ramon Rique (Bruno André) e Maxsuell Alegria. Técnico: Matheus Curopos

Árbitro: Gabriel Furlan (SP)

Auxiliares: Alex Alexandrino (SP) e Marcela de Almeida Silva (SP)

Onde assistir: SporTV

