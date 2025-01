Grêmio x Bragantino, pela Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca do título inédito, Grêmio e Bragantino se enfrentam nesta sexta-feira (17), às 20h30 (de Brasília), em Mogi das Cruzes, pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. O Tricolor gaúcho é um dos dois clubes do “G12” que nunca conquistou a Copinha, junto com o Botafogo. Assim como o Imortal, o Massa Bruta também nunca venceu e chegou no máximo na final, em 2001. O vencedor do duelo enfrentará Palmeiras ou Audax, que se enfrentam neste mesmo dia, às 18h30.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do canal CazéTV, no YouTube.

Como chega o Grêmio?

O Grêmio chega embalado após golear o Goiás por 4 a 0 pela terceira rodada. O Imortal avançou ao mata-mata após se classificar em primeiro lugar no seu grupo, com sete pontos e duas vitórias, contra Vitória da Conquista e Porto Vitória, além de um empate contra o Atlético Guaratinguetá. Dessa forma, chegou à segunda rodada, onde superou o Marcílio Dias por 1 a 0. Depois, goleou o Esmeraldino, com dois gols do meia-atacante Gabriel Mec.

Como chega o Bragantino?

O Bragantino também chega empolgado após atropelar o Zumbi-AL por 7 a 0 na terceira fase, com dois gols do atacante Athyrson. Antes, o Massa Bruta se classificou ao mata-mata em primeiro lugar do seu grupo com nove pontos e 100% de aproveitamento. Na segunda rodada, despachou o Flamengo com uma vitória por 3 a 1. Por fim, goleou o time alagoano. Aliás, a vitória foi a mais elástica do clube paulista na história da Copinha.

Grêmio x Bragantino

Oitavas de final da Copinha 2025

Data e horário: 17/01/2025, às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes (SP)

Grêmio: Ygor; Smiley, Nathan, Luis Eduardo, João Lima; Zortea, Kaick, Hiago, Alysson, Gabriel Mec; Jardiel. Técnico:Fabiano Daitx

Bragantino: Gustavo Reis; Vinicius Lago, Boateng, Gustavo Henrique, Cauê; Riquelme, Raoni, Marquinhos, Marcelinho; Filipinho e Athyrson. Técnico: Fernando Oliveira

Árbitro: Herminio Henrique Kuhn Daldem

Assistentes: Gabriel Alexandre Tostes Fleming e Guilherme Holanda Moura Lima

VAR: Leonardo Capizzani de Oliveira

