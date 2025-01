Thiaguinho lamenta empate e discorda da arbitragem: ‘Não foi pênalti’

O Flamengo empatou com o Madureira em 1 a 1, nesta quinta-feira (16), no Estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba. O jogo aconteceu pela segunda rodada da Taça Guanabara. O gol rubro-negro foi do atacante Thiaguinho, que lamentou o resultado e discordou da marcação de pênalti para o Tricolor Suburbano.

“Estou muito feliz (pelo gol), mas triste pelo resultado. Não era o resultado que a gente queria. Conseguimos fazer o gol ali, lutamos até o final, mas, em um lance duvidoso no final, achei que não foi pênalti, levamos o gol. Não deixamos de lutar. É voltar para o hotel e ver o que fizemos de bom e ruim nesse jogo, para ajustar e, na próxima partida, sair com um resultado positivo”, disse ao SporTV.

Aos 23 anos, Thiaguinho tem contrato com o Flamengo até o meio do ano. O atleta não faz parte dos planos do clube para a temporada e aguarda propostas. O jovem atacante esteve emprestado ao Treze-PB no ano passado, onde se destacou e foi um dos artilheiros da equipe.

Ainda sem vencer no Carioca e com apenas um ponto, o Flamengo volta a campo na competição no domingo (19), contra o Nova Iguaçu, no Castelão, em São Luís, no Maranhão. A partida será, às 21h, pela terceira rodada da Taça Guanabara. O elenco principal, em contrapartida, estreia na temporada no mesmo dia, em um amistoso com o São Paulo, nos Estados Unidos, às 17h, pela FC Series.

