Atlético-MG faz mistério sobre time na primeira atividade em Orlando

O Atlético-MG embarcou para os Estados Unidos na última quarta-feira (15) e, assim, fez as primeiras atividades no país nesta quinta-feira. Os treinamentos visam o primeiro desafio da temporada, contra o rival Cruzeiro, pelo FC Series.

Segundo o ge, Cuca realizou dois treinos (pela manhã e à tarde) no centro de treinamento do Orlando City. Porém, as atividades foram realizadas com os portões fechados e seguirá assim até o duelo contra o Cabuloso. Contudo, nas atividades que antecederem à partida contra o Orlando City, o clube deve abrir dois dias para a imprensa.

O treino do dia foi focado em exercícios técnicos e de movimentação e não houve trabalho tático. O treinador irá definir a escalação do time apenas na próxima atividade. Porém, ainda de acordo com o site, o provável time do Galo será: Everson, Saravia, Lyanco, Alonso, Arana, Otávio, Gabriel Menino, Scarpa, Bernard, Hulk e Deyverson.

Nesta sexta-feira (17), a equipe fecha a preparação para o confronto contra o Cruzeiro, que acontece no próximo sábado, às 17h (de Brasília), no Inter&Co Soccer Week, pelo torneio de pré-temporada. O duelo marcará o primeiro desafio do Atlético-MG em 2025.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.